Український форвард іспанського "Альбасете" Роман Зозуля прокоментував недавній інцидент, який трапився в матчі чемпіонату Іспанії проти його колишньої команди "Райо Вальєкано".
Фанати "Райо Вальєкано" вигукували образливі слова на адресу українця, а також назвали його "комуністом".
Чергову витівку іспанських фанатів Зозуля прокоментував у інтерв'ю програмі "Профутбол".
"Коли все починалося – був фашистом. Потім вони почали зламувати мій Facebook, і я вийшов нацистом. Нещодавно я став расистом, а сьогодні мені сказали, що я комуніст. Самі розібратися не можуть. Скоро скажуть, напевно, що я гей", – зазначив 30-річний український футболіст.
Роман Зозуля
ФК Альбасете "
Він додав, що в його цькуванні беруть участь також і гравці "Райо Вальєкано".
"Гравців налаштували вболівальники, їм сказали провокувати мене. Тому навіть футболісти суперника почали обзивати. Більше я відчував, коли грали на виїзді з ними. В принципі, більше думав не їхати туди. Але партнери по команді підтримали, поговорив з усіма і всі сказали їхати. Коли 30 тисяч співають пісні про тебе, то це дає силу. Ультрас з Києва, Дніпра і харківського "Металіста" збиралися приїхати, але я побоявся за здоров'я уболівальників "Райо Вальєкано". Вони вже зібрали склад, але я попросив їх не їхати", – сказав Зозуля.
Нагадаємо, сам матч "Альбасете" – "Райо Вальєкано" завершився з рахунком 1:1, Зозуля відіграв 75 хвилин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зозуля перейшов у "Райо Вальєкано" в лютому 2017 року. Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозної цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов у "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
Поєдинок між "Райо" і "Альбасете" в рамках першого кола, який відбувся 15 грудня 2019 року, був відзначений грандіозним скандалом. Зозулю ображали з трибун, а його клуб відмовився виходити на другий тайм.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!