Український форвард іспанського "Альбасете" Роман Зозуля прокоментував недавній інцидент, який трапився в матчі чемпіонату Іспанії проти його колишньої команди "Райо Вальєкано".

Фанати "Райо Вальєкано" вигукували образливі слова на адресу українця, а також назвали його "комуністом".

Чергову витівку іспанських фанатів Зозуля прокоментував у інтерв'ю програмі "Профутбол".

"Коли все починалося – був фашистом. Потім вони почали зламувати мій Facebook, і я вийшов нацистом. Нещодавно я став расистом, а сьогодні мені сказали, що я комуніст. Самі розібратися не можуть. Скоро скажуть, напевно, що я гей", – зазначив 30-річний український футболіст.

Роман Зозуля ФК Альбасете "

Він додав, що в його цькуванні беруть участь також і гравці "Райо Вальєкано".

"Гравців налаштували вболівальники, їм сказали провокувати мене. Тому навіть футболісти суперника почали обзивати. Більше я відчував, коли грали на виїзді з ними. В принципі, більше думав не їхати туди. Але партнери по команді підтримали, поговорив з усіма і всі сказали їхати. Коли 30 тисяч співають пісні про тебе, то це дає силу. Ультрас з Києва, Дніпра і харківського "Металіста" збиралися приїхати, але я побоявся за здоров'я уболівальників "Райо Вальєкано". Вони вже зібрали склад, але я попросив їх не їхати", – сказав Зозуля.

Нагадаємо, сам матч "Альбасете" – "Райо Вальєкано" завершився з рахунком 1:1, Зозуля відіграв 75 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!