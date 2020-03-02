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2 березня • оновлено в 11:26
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Зозуля: іспанські фанати скоро скажуть, що я гей

1.3т
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Український форвард іспанського "Альбасете" Роман Зозуля прокоментував недавній інцидент, який трапився в матчі чемпіонату Іспанії проти його колишньої команди "Райо Вальєкано".

Фанати "Райо Вальєкано" вигукували образливі слова на адресу українця, а також назвали його "комуністом".

Чергову витівку іспанських фанатів Зозуля прокоментував у інтерв'ю програмі "Профутбол".

"Коли все починалося – був фашистом. Потім вони почали зламувати мій Facebook, і я вийшов нацистом. Нещодавно я став расистом, а сьогодні мені сказали, що я комуніст. Самі розібратися не можуть. Скоро скажуть, напевно, що я гей", – зазначив 30-річний український футболіст.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

ФК Альбасете "

Він додав, що в його цькуванні беруть участь також і гравці "Райо Вальєкано".

"Гравців налаштували вболівальники, їм сказали провокувати мене. Тому навіть футболісти суперника почали обзивати. Більше я відчував, коли грали на виїзді з ними. В принципі, більше думав не їхати туди. Але партнери по команді підтримали, поговорив з усіма і всі сказали їхати. Коли 30 тисяч співають пісні про тебе, то це дає силу. Ультрас з Києва, Дніпра і харківського "Металіста" збиралися приїхати, але я побоявся за здоров'я уболівальників "Райо Вальєкано". Вони вже зібрали склад, але я попросив їх не їхати", – сказав Зозуля.

Нагадаємо, сам матч "Альбасете" – "Райо Вальєкано" завершився з рахунком 1:1, Зозуля відіграв 75 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Теги
Райо Вальєкано Альбасете
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фил филька
фил филька
ну если внимательно посмотреть на украинских праворадикалов то там полно таких геев)) могу фамили написать кому интересно)
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1
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Этих скаклов во всей Европе терпеть не могут
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фил филька
фил филька
Ибрагимов Золтан, какой позор! вход запрещен! уж лучше путь уши отрежут чем такую надпись увидеть, да?)))
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1
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ибрагимов Золтан, скаклам и собакам вход запрещён, по всей Польше. Вам можно только в полсоьки, очки мыть. Вы для них всегда было были и будете
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