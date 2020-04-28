Зозуля допоміг українським військовим у боротьбі з коронавірусом
Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля допоміг Збройним силам України, закупивши тести на коронавірус і захисні маски, які незабаром опиняться в розпорядженні ЗСУ.
"Тести на коронавірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ", – підписана публікація, репост якої зробив український футболіст.
Нагадаємо, що раніше Зозуля купив спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко для міської лікарні Альбасете, але його благородний вчинок не був оцінений іспанськими вболівальниками, які продовжують називати його нацистом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов у "Райо Вальєкано".
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
У результаті серйозного цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту.
У МЗС України оперативно відреагували на скандал довкола українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив із потужною відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку, заявивши, що пишається своїм українським громадянством.
7 лютого "Райо Вальєкано" за цей інцидент отримав штраф у 18 тисяч євро, а також часткове закриття трибун на два найближчих домашніх матчі.