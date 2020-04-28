Зозуля допоміг українським військовим у боротьбі з коронавірусом

Михайло Морозов Футбол 17:54, 28.04.2020 Оновлено: 18:05, 28.04.2020

Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля допоміг Збройним силам України, закупивши тести на коронавірус і захисні маски, які незабаром опиняться в розпорядженні ЗСУ.

"Тести на коронавірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ", – підписана публікація, репост якої зробив український футболіст.

Роман Зозуля
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Нагадаємо, що раніше Зозуля купив спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко для міської лікарні Альбасете, але його благородний вчинок не був оцінений іспанськими вболівальниками, які продовжують називати його нацистом.

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