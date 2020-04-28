Зозуля допоміг українським військовим у боротьбі з коронавірусом

Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля допоміг Збройним силам України, закупивши тести на коронавірус і захисні маски, які незабаром опиняться в розпорядженні ЗСУ.

"Тести на коронавірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ", – підписана публікація, репост якої зробив український футболіст.

Роман Зозуля Спорт bigmir) net

Нагадаємо, що раніше Зозуля купив спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко для міської лікарні Альбасете, але його благородний вчинок не був оцінений іспанськими вболівальниками, які продовжують називати його нацистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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