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28 квітня • оновлено в 19:03
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Зозуля допоміг українським військовим у боротьбі з коронавірусом

1.4т
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Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля допоміг Збройним силам України, закупивши тести на коронавірус і захисні маски, які незабаром опиняться в розпорядженні ЗСУ.

"Тести на коронавірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ", – підписана публікація, репост якої зробив український футболіст.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Спорт bigmir) net

Нагадаємо, що раніше Зозуля купив спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко для міської лікарні Альбасете, але його благородний вчинок не був оцінений іспанськими вболівальниками, які продовжують називати його нацистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Роман Зозуля
Тег
Збройні сили України
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злой укр
злой укр
скоро и из этой команды нацика попрут в шею!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Мало ему скандалов, что фашистам помогает.
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

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