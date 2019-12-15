Матч 20-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний через поведінку ультрас господарів.

В кінці першого тайму фани на адресу українського форварда "Альбасете" Романа Зозулі почали скандувати "Зозуля – йоб***й нацист".

Перед перервою арбітр перервав гру, яка була дограна через кілька хвилин. Вболівальники продовжували виконувати образливі речівки, через що "Альбасете" відмовився виходити на поле на другий тайм. Офіцер зустрічі скасував продовження гри.

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🔴 El Albacete se niega a jugar la segunda mitad por los gritos contra Zozulya. https://t.co/pt2lcvmVfC - Unión Rayo (@UnionRayo) December 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано" в лютому 2017-го року. Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.

В результаті серйозної цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс"

Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.

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