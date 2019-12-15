Головна Новини
16 грудня • оновлено в 00:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Зозуля йоб***й нацист": в Іспанії стався грандіозний скандал через українця

Читати матеріал російською

Матч 20-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний через поведінку ультрас господарів.

В кінці першого тайму фани на адресу українського форварда "Альбасете" Романа Зозулі почали скандувати "Зозуля – йоб***й нацист".

Перед перервою арбітр перервав гру, яка була дограна через кілька хвилин. Вболівальники продовжували виконувати образливі речівки, через що "Альбасете" відмовився виходити на поле на другий тайм. Офіцер зустрічі скасував продовження гри.

Новини
"Зозуля – найкращий": українського форварда поставили на перше місце в Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано" в лютому 2017-го року. Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.

В результаті серйозної цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс"

Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Теги
Альбасете Райо Вальєкано
Поділитися у Facebook
19
Коментарі
113
11
Смішно
8
Цікаво
38
Сумно
31
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
не дождетесь
не дождетесь
Срочно зовите Гордона! Столько агентов Кремля он ещё не видел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я далека от мысли, что если украинец - то сразу нацик. Но испанцы, видимо, что-то знают
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Руденко Вован
Руденко Вован
Кристина Стефанова, испанцы знают со слов удмуртов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Руденко Вован
Руденко Вован
Зозуля мы с тобой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
2 из 4 ответов | показать все
Руденко Вован
Руденко Вован
Кристина Стефанова, именно так.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Руденко Вован, выглядит как "Завидую молча. Чукча."
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги