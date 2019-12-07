Зозулі готують підставу в Іспанії

Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля може не зіграти в матчі наступного туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу.

Гра Сегунди проти "Райо Вальєкано" (15 грудня) знаходиться під питанням через ймовірну негативну реакцію з боку уболівальників його колишнього клубу.

Роман Зозуля

Рішення буде прийнято протягом тижня за погодженням між тренерським штабом, гравцем і керівництвом клубу, повідомляє tribuna.com з посиланням на El digital de Albacete.

"Сподіваюся, що Роман зможе зіграти. Крім того, що він відмінний гравець, який здатний грати в Ла Лізі, він ще й прекрасна у всіх аспектах людина. Зозуля – один з кращих людей, яких я зустрічав у футболі. Він чесний, важко працює , ніколи не скаржиться. У нього є повна підтримка, сподіваюся, що він зможе зіграти з "Райо Вальєкано", – сказав капітан "Альбасете" Сусаета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано" в лютому 2017 го року. Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом. Через серйозні цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс"

Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.

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