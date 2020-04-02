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2 квітня • оновлено в 17:34
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Зоряного фуболіста заберуть в армію через коронавірус

1.9т
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Нападник англійського "Тоттенхема" Сон Хин Мін намагається домовитися з керівництвом команди про проходження військової служби в Південній Кореї під час призупинення сезону.

Як повідомляє видання Sky Sports, на батьківщині футболіста армійська підготовка є обов'язковою для всіх громадян країни без винятку. Влітку 2018 року Сон привів збірну Південної Кореї до перемоги на Азіатських іграх, в результаті чого йому скоротили термін військової служби з 21 місяця до чотирьох тижнів.

Сон Хин Мін

Сон Хин Мін

Якщо відновлення англійської Прем'єр-ліги буде знову відкладено через пандемію коронавірусу, то Сон може скористатися цим шансом і виконати свій обов'язок. Зараз першість Англії призупинено до 30 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команди АПЛ обговорюють можливість закінчити сезон 2019/20 в особливому форматі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус Чемпіонат Англії
Тег
Тоттенхем Хотспур
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

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