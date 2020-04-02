Зоряного фуболіста заберуть в армію через коронавірус

Нападник англійського "Тоттенхема" Сон Хин Мін намагається домовитися з керівництвом команди про проходження військової служби в Південній Кореї під час призупинення сезону.

Як повідомляє видання Sky Sports, на батьківщині футболіста армійська підготовка є обов'язковою для всіх громадян країни без винятку. Влітку 2018 року Сон привів збірну Південної Кореї до перемоги на Азіатських іграх, в результаті чого йому скоротили термін військової служби з 21 місяця до чотирьох тижнів.

Сон Хин Мін

Якщо відновлення англійської Прем'єр-ліги буде знову відкладено через пандемію коронавірусу, то Сон може скористатися цим шансом і виконати свій обов'язок. Зараз першість Англії призупинено до 30 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команди АПЛ обговорюють можливість закінчити сезон 2019/20 в особливому форматі.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!