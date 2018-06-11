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25 мільйонів ?! Кріштіану Роналду остаточно відшив "Реал"

2.5тЧитати новину російською

Нападаючий мадридського "Реалу" і збірної Португалії Кріштіану Роналду відкинув пропозицію "вершкових" по новому контракту.

За інформацією El Mundo Deportivo, футболіст вже розглянув пропозицію клубу і передав відмову через свого агента Жорже Мендеша.

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Стало відомо, скільки отримає "Реал" за Кріштіану Роналду

Нагадаємо, мадридський клуб запропонував Роналду 25 млн євро в рік. Плюс до цієї суми "галактікос" передбачили бонуси для своєї зірки за виграні трофеї, перемогу в ЛЧ, виграний "Золотий м'яч" і інші досягнення. КріРо, в свою чергу, хоче отримувати не менше, ніж Мессі і Неймар в своїх клубах. Авторитетні португальські видання повідомляють, що поки в офіс іспанської команди не надходило конкретних пропозицій по трансферу португальця. Зараз Роналду зі збірною готується до ЧС-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед від'їздом на ЧС португалець повідомив партнерам по команді неприємну новину.

Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкти
Реал Мадридзбірна Португалії з футболу
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