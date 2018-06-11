25 мільйонів ?! Кріштіану Роналду остаточно відшив "Реал"

Нападаючий мадридського "Реалу" і збірної Португалії Кріштіану Роналду відкинув пропозицію "вершкових" по новому контракту.

За інформацією El Mundo Deportivo, футболіст вже розглянув пропозицію клубу і передав відмову через свого агента Жорже Мендеша.

Нагадаємо, мадридський клуб запропонував Роналду 25 млн євро в рік. Плюс до цієї суми "галактікос" передбачили бонуси для своєї зірки за виграні трофеї, перемогу в ЛЧ, виграний "Золотий м'яч" і інші досягнення. КріРо, в свою чергу, хоче отримувати не менше, ніж Мессі і Неймар в своїх клубах. Авторитетні португальські видання повідомляють, що поки в офіс іспанської команди не надходило конкретних пропозицій по трансферу португальця. Зараз Роналду зі збірною готується до ЧС-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед від'їздом на ЧС португалець повідомив партнерам по команді неприємну новину.