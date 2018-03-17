Зоряний форвард "Динамо" переходить в "Шахтар" - ЗМІ

Бразильський нападаючий "Динамо" Жуніор Мораес з великою ймовірністю залишить київський клуб і перейде "Шахтар". Контракт 30-річного форварда з віце-чемпіоном України закінчується цього літа.

Як повідомляє Tribuna.com з посиланням на свої джерела, питання підписання угоди з "гірниками" у статусі вільного агента вирішене на 90 відсотків.

Нагадаємо, що Мораес перейшов в "Динамо" в 2015 році. У лютому 2017 го Жуніор був відданий на півроку в оренду в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь", де провів три поєдинки, не забивши жодного гола.

У грудні 2016 року бразилець заявив, що готовий розглянути можливість свого переходу в стан донецького "Шахтаря".