"Зоря" зіграла внічию в скандальному матчі Ліги Європи

Луганська "Зоря" в першому матчі плей-офф відбору Ліги Європи зіграла внічию з німецьким РБ "Лейпциг". Поєдинок у Запоріжжі на стадіоні "Славутич" завершився з рахунком 0:0, при цьому з 17-й хвилини українська команда грала в меншості, після ганебного вчинку Богдана Ледньова.

Сараккi збив 20-річного півзахисника, а потім гравець "РБ Лейпцига" наступив українцю на голеностоп. Богдан брикнув суперника, за що одразу отримав від головного арбітра Бенуа Бастьєна червону картку.

Натхнені гості рушили в атаку і захисникам "Зорі" кілька разів доводилося гасити "пожежі" у штрафній Луїса Філіпе. Ближче до середини тайму господарям вдалося відсунути гру від своїх воріт.

Іменитий німецький клуб не виглядав чимось нездоланним і в повному складі луганчани цілком могли претендувати на перемогу.

У другому таймі "Зоря" повністю віддала ініціативу гравцям із Німеччини, зосередившись на контратаках. У самому дебюті другої 45-хвилинки лише удача допомогла українцям уникнути неминучого гола, коли Вернер прострілював у центр штрафного, а Кунья трохи не дотягнувся до м'яча.

Під кінець матчу підопічні Ранґніка спробували тотальним пресингом придавити українських "мужиків" до воріт, змушуючи всю українську команду оборонятися, але голів вболівальники так і не побачили.

Гра у відповідь відбудеться у четвер, 30 серпня. Початок о 19:30 за київським часом.

Зоря Україна - РБ Лейпциг Німеччина 0:0 Зоря - Луїс Філіпе, Сваток, Вернидуб, Тимчик, Михайличенко, Харатін, Сілас, Ледньов, Караваєв, Хомченовський (Кабан, 59), Рафаел РАТАУ (Кочергін, 57).

РБ Лейпциг - Мвого, Орбан, Конате, Мукіеле (Форсберг, 62), Сараккi, Лаймер, Ільзанкер, Демме, Брума, Вернер, Матеус Кунья (Поульсен, 72).

Попередження: Рафаел Ратао (29), Матеус Кунья (42), Саракко (68).

Вилучення: Ледньов (16).

Нагадаємо, що в третьому кваліфікаційному раунді "Зоря" сенсаційно пройшла португальську "Брагу".