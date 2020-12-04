"Зоря" здобула другу поспіль перемогу у Лізі Європи: спортивні підсумки 3 грудня

Олександр Чеканов Футбол 09:32, 4.12.2020

Луганська "Зоря" здобула другу поспіль перемогу в Лізі Європи, а в Росії борці влаштували побоїще під час чемпіонату країни.

Крім того, українець Роман Яремчук забив красивий гол у Лізі Європи.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 3 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такні матеріали:

"Зоря" здобула сенсаційну перемогу у Лізі Європи

Футболіст збірної України вилікувався від COVID-19 і забив гол-шедевр у Лізі Європи. Відео

Борці влаштували бійку на чемпіонаті Росії. Відео

Усик розповів, чому у нього зіпсувалися стосунки з промоутером

Захисника "Динамо" дискваліфіковано

Усик пояснив, чому хоче піти від української промоутерської компанії

Два українця потрапили в команду тижні Ліги чемпіонів

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

У справі фотографа Ктиторчука з'явилась інтернатська дитина: дала свідчення про насильство

"Це пекло на землі": в Україні затримали біженця з Китаю, його можуть відправити "на смерть". Нам вдалося поспілкуватися

В Угорщині заявили про ситуацію "громадянської війни" на Закарпатті

Одіозному судді Майдану дозволили працювати в Печерському суді довічно, – член Громадської ради доброчесності

Венедіктова захотіла, щоб Раді заборонили звільняти генпрокурора