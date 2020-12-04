'Зоря' здобула другу поспіль перемогу у Лізі Європи: спортивні підсумки 3 грудня

Луганська "Зоря" здобула другу поспіль перемогу в Лізі Європи, а в Росії борці влаштували побоїще під час чемпіонату країни.

Крім того, українець Роман Яремчук забив красивий гол у Лізі Європи.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 3 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такні матеріали:

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