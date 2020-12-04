"Зоря" здобула другу поспіль перемогу у Лізі Європи: спортивні підсумки 3 грудня
Луганська "Зоря" здобула другу поспіль перемогу в Лізі Європи, а в Росії борці влаштували побоїще під час чемпіонату країни.
Крім того, українець Роман Яремчук забив красивий гол у Лізі Європи.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 3 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такні матеріали:
"Зоря" здобула сенсаційну перемогу у Лізі Європи
Футболіст збірної України вилікувався від COVID-19 і забив гол-шедевр у Лізі Європи. Відео
Борці влаштували бійку на чемпіонаті Росії. Відео
Усик розповів, чому у нього зіпсувалися стосунки з промоутером
Захисника "Динамо" дискваліфіковано
Усик пояснив, чому хоче піти від української промоутерської компанії