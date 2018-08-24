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"Зоря" здійснила подвиг у Лізі Європи: спортивні підсумки 23 серпня

1.6тЧитати новину російською

Луганська "Зоря" в драматичному матчі плей-офф Ліги Європи зіграла внічию з німецьким "Лейпцигом", а фото Еліни Світоліної у відвертій сукні викликали суперечки в мережі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 23 серпня.

Крім того, в мережі згадали знакова відео 1976 року зі прапором України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга ЄвропиДень прапора України
Особа
Еліна Світоліна
Об'єкт
ФК Зоря
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