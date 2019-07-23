"Зоря" відмовила екстренеру збірної Англії

Генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов ошелешив зізнанням, що під час пошуку претендентів на пост головного тренера, клуб відмовив знаменитому Свен-Ерану Ерікссону.

"Серед тренерів, яких нам пропонували, був навіть Свен-Еран Ерікссон. Причому ініціатива очолити "Зорю" виходила від нього. У мене була розмова з його агентом, але виникла низка питань — мовних, побутових. Він би отримав в Україні культурний шок, приїхавши до нас із ситої Європи. Тренер-іноземець для "Зорі" — зараз це неприйнятно", — цитує Рафаїлова Sportarena.

Свен-Еран Ерікссон

Сергій Рафаїлов пояснив, чому вибір був зроблений на користь екстренера "Вердера".

"Віктор Скрипник знає український футбол, але в той же час 20 років жив у Європі, працював тренером у німецькому чемпіонаті. Після переговорів вдарили по руках і почали роботу разом", — сказав генеральний директор луганської "Зорі".

Як головний тренер Свен-Еран Ерікссон очолював "Бенфіку", "Рому", "Фіорентину", "Лаціо", збірну Англії, "Манчестер Сіті" та інші клуби. Протягом останніх двох років фахівець працював зі збірною Філіппін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов застосував санкції до футболістів своєї команди за незадовільні результати. Гравці луганського клубу втратили в зарплаті.

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