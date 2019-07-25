Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Зоря" в історичному матчі з перемоги стартувала у єврокубках

39.9т Читати матеріал російською

Луганська "Зоря" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи обіграла чорногорську "Будучность". Зустріч у Подгориці завершилася з рахунком 1:3.

Вперше в історії незалежної України в стартовому складі "Зорі" на полі у єврокубковому матчі вийшли 11 українців.

Команда Віктора Скрипника впевнено розпочала поєдинок, демонструючи хорошу швидкість і агресію у нападі. Вже на 15-й хвилині Громов відкрив рахунок. Хомченовський пройшов праворуч, віддав на Михайличенка, який прострілив точно на ногу свого партнера.

Українські футболісти продовжили пресингувати і через 5 хвилин змусили голкіпера суперника допустити безглузду помилку.

Будковський підкараулив Драгоєвича, відібрав м'яч і покотив на Громова, який не промазав по порожніх воротах, оформивши дубль.

Новини
Де дивитися онлайн Суперкубок України Динамо — Шахтар: розклад трансляцій

У другій половині зустрічі луганчани помітно підсіли. Українські гравці виглядали вже на так гостро в нападі, пропустивши на 59-й хвилині зовсім необов'язковий м'яч.

Чорногорці відчули, що можуть вирвати нічию і кинули великі сили в напад, але пропустили фатальну контратаку.

На 83-й хвилині Луньов отримав м'яч праворуч, на швидкості пройшов захисника, вбіг до штрафного і зробив пострiл у центр. Першим виявився Арвеладзе, який вийшов на заміну.

"Будучность" Чорногорія – "Зоря" Україна 1:3

Голи: 0:1 – 16 Громов, 0:2 – 19 Громов, 1:2 – 60 Перович, 1:3 – 82 Арвеладзе.

Будучность – Драгоєвіч, Больевіч, Дам'янович, Мірковіч (Бойович, 77), Міліч, Божович (Раічковіч, 46), Бакіч (Зарубіца, 46), Мііч, Вучич, Перович, Стоїлькович.

Зоря – Шевченко, Хомченовський, Тимчик, Вернидуб, Іванисеня, Михайличенко (Абу-Ханна, 85), Юрченко (Луньов, 64), Чеберко, Громов (Арвеладзе, 80), Кочергін, Будковський.

Попередження: Бакіч (23), Михайличенко (23), Мііч (38), Мірковіч (47), Перович (71).

Зустріч у відповідь відбудеться рівно через тиждень, 1 серпня. У третьому раунді кваліфікації "Зоря", в разі проходу чорногорського бар'єру, зіграє з переможцем пари ЦСКА (Софія) – "Осієк".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) влаштував підставу українській команді в Лізі Європи.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Чорногорія Підгірці
Тег
ФК Зоря
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
2
0
Смішно
31
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шматок Сергій
Шматок Сергій
мля, Заря достойно играла с Фейенордом, лидером бундес-лиги Лейпцигом в прошлом году\ на последней мин левый пеналь и не прошли в 1\8 плей-офф. в чём обозные истерические младенцы-журики видят "исторической" в обязательной победы над Будучности- класс команды и игроков несопоставимы???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Lewis Margaret
Lewis Margaret
Google платить $ 6385 до $ 7528 на тиждень для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 6952 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені великkу частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Ознайомтеся тут. ........ ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПаРРашное быдлo втоптали в газон! Теперь Кацaпы и черви на одном уровне! (с)
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel