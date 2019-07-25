"Зоря" в історичному матчі з перемоги стартувала у єврокубках

Луганська "Зоря" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи обіграла чорногорську "Будучность". Зустріч у Подгориці завершилася з рахунком 1:3.

Вперше в історії незалежної України в стартовому складі "Зорі" на полі у єврокубковому матчі вийшли 11 українців.

Команда Віктора Скрипника впевнено розпочала поєдинок, демонструючи хорошу швидкість і агресію у нападі. Вже на 15-й хвилині Громов відкрив рахунок. Хомченовський пройшов праворуч, віддав на Михайличенка, який прострілив точно на ногу свого партнера.

Українські футболісти продовжили пресингувати і через 5 хвилин змусили голкіпера суперника допустити безглузду помилку.

Будковський підкараулив Драгоєвича, відібрав м'яч і покотив на Громова, який не промазав по порожніх воротах, оформивши дубль.

У другій половині зустрічі луганчани помітно підсіли. Українські гравці виглядали вже на так гостро в нападі, пропустивши на 59-й хвилині зовсім необов'язковий м'яч.

Чорногорці відчули, що можуть вирвати нічию і кинули великі сили в напад, але пропустили фатальну контратаку.

На 83-й хвилині Луньов отримав м'яч праворуч, на швидкості пройшов захисника, вбіг до штрафного і зробив пострiл у центр. Першим виявився Арвеладзе, який вийшов на заміну.

"Будучность" Чорногорія – "Зоря" Україна 1:3

Голи: 0:1 – 16 Громов, 0:2 – 19 Громов, 1:2 – 60 Перович, 1:3 – 82 Арвеладзе.

Будучность – Драгоєвіч, Больевіч, Дам'янович, Мірковіч (Бойович, 77), Міліч, Божович (Раічковіч, 46), Бакіч (Зарубіца, 46), Мііч, Вучич, Перович, Стоїлькович.

Зоря – Шевченко, Хомченовський, Тимчик, Вернидуб, Іванисеня, Михайличенко (Абу-Ханна, 85), Юрченко (Луньов, 64), Чеберко, Громов (Арвеладзе, 80), Кочергін, Будковський.

Попередження: Бакіч (23), Михайличенко (23), Мііч (38), Мірковіч (47), Перович (71).

Зустріч у відповідь відбудеться рівно через тиждень, 1 серпня. У третьому раунді кваліфікації "Зоря", в разі проходу чорногорського бар'єру, зіграє з переможцем пари ЦСКА (Софія) – "Осієк".

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