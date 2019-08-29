"Зоря" в гольовому матчі вилетіла з Ліги Європи

Луганський футбольний клуб "Зоря" зіграв внічию з "Еспаньолом" в матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи і не зміг пробитися в груповий турнір.

Поєдинок у Запоріжжі на "Славутич-Арені" завершився з рахунком 2:2.

Після розгромної поразки тиждень тому в Барселоні (1:3) підопічним Віктора Скрипника необхідно було забивати.

Весь перший тайм українські футболісти атакували ворота суперника, створили безліч гольових ситуацій, але в підсумку пропустили самі, коли іспанці реалізували єдиний небезпечний момент.

Легіонер "Еспаньола" Факундо Ферейра після подачі кутового перевисiв захисників і ювелірно пробив в штангу, від якої м'яч залетів у сітку Шевченко. Після голу аргентинець показав "молотки", натякаючи на часи його перебування в донецькому "Шахтарі". Для Ферейри цей гол став 11-м в ворота "Зорі"

У другому таймі "Зоря" двічі відігравалася, але перемогу вирвати так і не змогла.

"Зоря" Україна – "Еспаньол" Іспанія 2:2

Голи: 0:1 – 34 Феррейра, 1:1 – 54 Ледньов, 1:2 – 62 Варгас, 2:2 – 78 Русин.

Зоря – Шевченко, Чеберко, Абу-Ханна, Тимчик, Ледньов (Юрченко, 68), Іванисеня, Громов (Русин, 58), Кочергін, Хомченовський, Михайличенко, Будковський (Кабаев, 82).

Еспаньол – Дієго Лопес, Дідак Віла, Хаві Лопес, Льюїс Лопес, Калера, Рока, Дардер (Санчес, 66), Мелендо, Гранеро, Варгас (Кампусано, 77), Феррейра (У Лей, 73).

Нагадаємо, що напередодні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, де своїх суперників по груповому етапу дізнався донецький "Шахтар".

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