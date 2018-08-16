"Зоря" у драматичному матчі вийшла у плей-офф Ліги Європи

Луганська "Зоря" у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграла з "Брагою" в результативну нічию 2:2 і вийшла у плей-офф. Перша гра у Запоріжжі завершилася з рахунком 1:1.

Португальці з перших хвилин захопили ініціативу, раз по раз напружуючи Луїса Філіпе небезпечними атаками. Гравців з Луганська притиснули всім складом до воріт прострілами і навісними передачами, змушуючи на повну потужність відпрацьовувати у захисті.

Лише до середини тайму українці змогли перейти центр поля, проте "Брага" як і раніше контролювала хід гри.

Відразу після перерви українці втекли в найнебезпечнішу контратаку і могли відкривати рахунок, але Рафаель бездарно розтринькав вихід один на один. А через 20 хвилин "Брага" свій шанс використала. Жоау Новайш потужним ударом зі штрафного відкрив рахунок у поєдинку.

Португальці розслабилися і через п'ять хвилин були покарані. Рафаель ювелірним ударом у "шістку" зрівняв рахунок.

Натхнені луганчани пішли в атаку, але замість забитого м'яча пропустили самі. Захисники неквапливо зіграли у власному штрафному майданчику, дозволивши Рікардо Орте ефектно замкнути прострільну передачу з правого флангу.

Вирішальний м'яч на 80-й хвилині забив Караваєв, завершивши масовану атаку українців. Останні миті матчу минули у штурмі від футболістів з Португалії, але рахунок так і не змінився.

У плей-офф "Зоря" зіграє з німецьким "Лейпцигом". Перша гра запланована на 23 серпня - гра у відповідь через тиждень.

Брага Португалія - Зоря Україна 2:2 Голи: 1:0 - 65 Жоау Новайш, 1:1 - 70 Рафаел Ратао, 2:1 - 73 Орта, 2:2 - 83 Караваєв.

Брага - Матеус, Раул Сілва (Пабло, 38), Секейра, Діогу Фігейраш (Бруну Шадаш, 85), Бруно Віана, Орта, Ешгайю, Франсержіо, Жоау Новайш (Рікардо, 79), Едуарду, Дієго Соуза.

Зоря - Луїс Філіппе (Махарадзе, 68), Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Ледньов (Кочергін, 46), Харатін, Караваєв, Хомченовський, Сілас, Рафаель Ратао (Кабаєв, 76).

Попередження: Дієго Соуза (8), Жоау Новайш (32), Харатін (34), Хомченовський (40), Орта (50), Сілас (63), Вернидуб (64).

ФК "Маріуполь" не зміг повторити подвиг луганчан і завершив виступи в Лізі Європи. Підопічні Олександра Бабича після розгрому від "Бордо" в домашньому матчі (1:3), програли і в гостях - 1:2.

Долю зустрічі вирішили два голи в дебюті другого тайму. З інтервалом у кілька хвилин "Маріуполь" пропустив точні удари від Пундже і Санкаре. Гол у відповідь від Фоміна вже нічого не вирішував.

Бордо Франція - Маріуполь Україна 2:1 (0:0, 2:1) Голи: 1:0 - 54 Пундже, 2:0 - 56 Санкаре, 2:1 - 66 Фомін.

Бордо - Костильов, Кунде, Пундже, Левчук, Пабло, Санкаре, Отава (Плашил, 89), Юссуф, Лерагер (Тчуамені, 62), Кама (Вада, 63), де Превіль.

Маріуполь - Гальчук, Білий, Дава (Яворський, 46), Демір, Тищенко (Вакула, 62), Чурко, Мишнєв, Пихаленок, Кирюханцев (Полегенько, 46), Фомін, Борячук.

Попередження: Борячук (22), Пихаленок (88), Левчук (90).

Нагадаємо, що напередодні київське "Динамо" пройшло "Славію" у 3-му турі кваліфікації Ліги чемпіонів.