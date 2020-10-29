"Зоря" пропустила фантастичний гол із льоту в Лізі Європи. Відео

Максим Іншаков Футбол 20:35, 29.10.2020 Оновлено: 20:47, 29.10.2020

Аргентинський футболіст португальської "Браги" Ніколас Гайтан відзначився феноменальним ударом у матчі 2-го туру Ліги Європи проти луганської "Зорі".

На 11-й хвилині 32-річний хавбек не зустрів опору перед штрафним луганців і в дотик із лівої зарядив у дев'ятку без шансів для Василя. Після цього рахунок у матчі став 0:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник київського "Динамо" Карлос Де Пена відзначився голом-шедевром у матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

На 30-й хвилині поєдинку у Львові проти місцевого "Руху" Віктор Циганков виграв боротьбу за м'яч на фланзі й вирізав кртуту передачу Де Пені на хід. 28-річний уругваєць ударом із льоту з 14 метрів прошив Бандуру.

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