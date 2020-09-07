"Зоря" підписала екснападника збірної України
"Зоря" оголосила про підписання колишнього нападника збірної України Олександра Гладкого, останнім клубом якого був турецький "Адана Демірспор".
Як повідомляється на офіційному сайті команди, футболіст підписав річний контракт із "Зорею" і буде виступати під номером 11. Гладкий прийшов у луганський клуб під час паузи в чемпіонаті і відзначився забитим голом в останньому товариському матчі луганчан.
Нагадаємо, що нападник є вихованцем харківського футболу. Найбільш яскраво він проявив себе в донецькому "Шахтарі", забивши 63 голи і віддавши 31 результативну передачу в 185 матчах. Варто відзначити, що Гладкий виступав і за "Динамо", але в київській команді йому закріпитися не вдалося (11 матчів). На його рахунку також 11 поєдинків за збірну України й один гол.
Як повідомляв OBOZREVATEL, інший ексфорвард збірної України Євген Селезньов перейшов у "Колос" із Ковалівки.