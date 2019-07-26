"Зоря" переможно стартувала в Лізі Європи: спортивні підсумки 25 липня

Краматорський "Авангард" зробив зворушливий крок у пам'ять про вбитого терористами "ДНР" воротаря, а Василь Ломаченко розповів про бої з Усиком і Ф'юрі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 25 липня.

Крім того, луганська "Зоря" здобула перемогу в історичному матчі Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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