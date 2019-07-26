Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Зоря" переможно стартувала в Лізі Європи: спортивні підсумки 25 липня

1.6т Читати матеріал російською

Краматорський "Авангард" зробив зворушливий крок у пам'ять про вбитого терористами "ДНР" воротаря, а Василь Ломаченко розповів про бої з Усиком і Ф'юрі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 25 липня.

Крім того, луганська "Зоря" здобула перемогу в історичному матчі Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Футбольний клуб вшанував пам'ять воротаря, розстріляного в "ДНР" за прапор України

"Вдарив б мене": Ломаченко розповів про бої з Усиком і Ф'юрі

"Зоря" в історичному матчі з перемоги стартувала в єврокубках

"Починаю ненавидіти спорт": Хабіб емоційно відреагував на смерть Дадашева

Не збірна України: Джима прийняла радикальне рішення перед початком сезону

Допінг-скандал: реванш Джошуа - Руїс під загрозою зриву

"Не знаю, що зі мною трапиться": Гвоздик, який шокував "правдою" про війну з РФ, зробив зізнання

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особи
Василь Ломаченко Олександр Гвоздик
Тег
ФК Зоря
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel