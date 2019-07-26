"Зоря" переможно стартувала в Лізі Європи: спортивні підсумки 25 липня

Краматорський "Авангард" зробив зворушливий крок у пам'ять про вбитого терористами "ДНР" воротаря, а Василь Ломаченко розповів про бої з Усиком і Ф'юрі.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 25 липня.
Крім того, луганська "Зоря" здобула перемогу в історичному матчі Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Футбольний клуб вшанував пам'ять воротаря, розстріляного в "ДНР" за прапор України
"Вдарив б мене": Ломаченко розповів про бої з Усиком і Ф'юрі
"Зоря" в історичному матчі з перемоги стартувала в єврокубках
"Починаю ненавидіти спорт": Хабіб емоційно відреагував на смерть Дадашева
Не збірна України: Джима прийняла радикальне рішення перед початком сезону
Допінг-скандал: реванш Джошуа - Руїс під загрозою зриву
"Не знаю, що зі мною трапиться": Гвоздик, який шокував "правдою" про війну з РФ, зробив зізнання
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".