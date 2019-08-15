"Зоря" перемогла в скандальному матчі і вийшла в плей-офф Ліги Європи

Луганський футбольний клуб "Зоря" вийшов у плей-офф Ліги Європи, перемігши 1:0 у матчі-відповіді з болгарським ЦСКА. Перша гра на виїзді тиждень тому завершилася з рахунком 1:1.

Долю поєдинку в Запоріжжі вирішив скандальний епізод у першому таймі, коли головний арбітр з Франції Аморі Делерю не поставив пенальті в наші ворота, а через мить показав червону картку гравцеві з Болгарії.

На 22-й хвилині в нашому штрафному м'яч потрапив у руку Богдану Михайличенку, але рефері цей епізод не побачив. "Зоря" рвонула в контратаку і Русин був готовий виходити один на один з воротарем, коли Турицов просто зніс українця. Всі апеляції гравців ЦСКА були марні.

Надалі підопічні Віктора Скрипника володіли ініціативою, але під кінець поєдинку помітно здали. ЦСКА влаштовував одну атаку за іншою, але пропустив на 89-й хвилині контратаку.

Русин переграв голкіпера, але його удар зі стрічки виніс захисник. М'яч знову опинився в ногах нашого футболіста і гравець молодіжної збірної України з другої спроби вразив ворота.

Назарій на радощах зняв футболку, за що заробив другу жовту картку і був видалений із поля.

"Зоря" Україна – ЦСКА Софія Болгарія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Русин.

Зоря – Шевченко, Тимчик, Абу-Ханна (Чеберко, 4), Вернидуб, Кочергін, Хомченовський, Юрченко (Ледньов, 46), Михайличенко, Іванисеня, Русин, Будковський (Кабан, 90).

ЦСКА Софія – Черняускас, Туриця, Альбентоса, Занєв, Нуну Томаш, Тіагу Родрігеш, Бікеле, Малинов (Фаббріні, 82), Жеферсон (Уотт, 87), Соу, Евандро (Митків, 56).

Попередження: Турицов (15), Хомченовський (21), Юрченко (29), Будковський (45), Русин (68), Шевченко (90).

Вилучення: Турицов (22), Русин (90).

За путівку в груповий раунд Ліги Європи луганчани зіграють із переможцем пари "Еспаньол" (Іспанія) - "Люцерн" (Швейцарія). У першому поєдинку іспанський колектив розгромив суперника в гостях - 3:0.

До цього "Зоря" вже пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучность" (3:1 і 1:0).

Відзначимо, що на минулих вихідних "Зоря" і ЦСКА провели чергові матчі в чемпіонатах своїх країн. "Зоря" перемогла новачка УПЛ "Колос" - 3:1. У свою чергу, армійці з Софії зіграли на виїзді з чемпіоном країни "Лудогорцем" внічию - 0:0.

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