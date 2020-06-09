"Зоря" може припинити існування
Луганський футбольний клуб "Зоря" може припинити існування, якщо не зможе вийти в Лігу Європи, повідомляє Tribuna.com.
Президент "Зорі" Євген Геллер не виділяє гроші на клуб, який продовжує існувати переважно за рахунок коштів, якi вирученi на трансферах.
Гравцям луганського клубу за рахунок траншу "Крузейро" (645 тисяч євро ) за боргом за Вілліана Гомеса виплатили зарплату за лютий і березень. Також бразильський клуб подав апеляцію щодо виплати ще 1,17 млн євро луганському клубу.
Геллер дав зрозуміти, що для продовження існування "Зорі" клуб повинен виходити в наступний розіграш Ліги Європи й отримувати призові кошти від УЄФА. В іншому випадку збитковий проєкт може закритися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2019 "Зоря" за дві хвилини драматично програла "Еспаньйолу" в кваліфікації Ліги Європи і не змогла вийти в груповий етап.
У поточному чемпіонаті УПЛ луганчани ділять другий рядок із "Динамо".