Луганський футбольний клуб "Зоря" може припинити існування, якщо не зможе вийти в Лігу Європи, повідомляє Tribuna.com.

Президент "Зорі" Євген Геллер не виділяє гроші на клуб, який продовжує існувати, в основному, за рахунок коштів, якi вирученi на трансферах.

Матч Ліги Європи "Еспаньол" - "Зоря"

Гравцям луганського клубу за рахунок траншу "Крузейро" (645 тисяч євро ) за боргом за Вілліана Гомеса виплатили зарплату за лютий і березень. Також бразильський клуб подав апеляцію по виплаті ще 1,17 млн євро луганському клубу.

Геллер дав зрозуміти, що для продовження існування "Зорі" клуб повинен виходити в наступний розіграш Ліги Європи і отримувати призові кошти від УЄФА. В іншому випадку збитковий проект може закритися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 "Зоря" за дві хвилини драматично програла "Еспаньйолу" в кваліфікації Ліги Європи і не змогла вийти в груповий етап.

У поточному чемпіонаті УПЛ луганчани ділять другий рядок з "Динамо".

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