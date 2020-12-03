"Зоря" здобула сенсаційну перемогу в Лізі Європи

Луганська "Зоря" в п'ятому турі групового етапу Ліги Європи здобула несподівану перемогу над англійським "Лестером". Зустріч на запорізькій "Славутич Арені" завершилася з рахунком 1:0.

Букмекерські контори перед матчем давали коефіцієнт 1,71 на перемогу "Лестера". На нічию можна було поставити з показником 4,00, а на перемогу "Зорі" – 5,00.

Перший тайм минув за переваги господарів поля. "Зоря", втративши всі шанси на плей-оф, упевнено атакувала англійців. Українські футболісти часто били по воротах, проте суттєвої небезпеки голкіперу "Лестера" це не становило.

Тільки один раз Ворд зробив сейв. На 35-й хвилині Андрейс Циганікс завдав гарматного удару з-за меж штрафного. М'яч летів у правий кут, але голкіпер зміг перевести його на кутовий.

Одразу після перерви українці могли відкривати рахунок. Активний Кочергін утік у контратаку на фланзі, виконав точний пас у центр, і Владлен Юрченко головою струсив порох із поперечини.

В ігровий час, що залишився, "Лестер" також мав чудовий шанс вирвати перемогу. Келечі Іхеаначо бив низом у правий кут із краю штрафного, але Нікола Василь продемонстрував чудову реакцію.

Розв'язка настала на 81-й хвилині. Аллах'яр Сайядманеш замінив Олесандра Гладкова і через три хвилини забив переможний гол. 19-річний нападник збірної Ірану після прострілу Дениса Фаворова зробив рахунок 1:0.

На останніх секундах англійці могли уникнути поразки, але фантастичний удар Ундера парирував Василь.

"Зоря" Україна – "Лестер" Англія 1:0

Гол: 1:0 – 84 Сайядманеш.

Зоря – Василь, Іванисеня, Абу-Ханна, Фаворов, Юрченко, Циганик, Назарин, Кочергін, Кабаєв, Гладкий (Сайядманеш, 81), Громов (Перович, 90).

Лестер – Ворд, Рікарду Перейра (Томас, 46), Джастін, Морган (Фукс, 56), Сеюнджю (Фофана, 17), Ундер, Прат (Медісон, 78), Барнс, Чоудурі, Ндіді (Менді, 56), Іхеаначо.

Попередження: Циганик (32), Рікарду Перейра (42), Іхеаначо (45), Менді (58), Назарин (74), Фофана (87).

Турнірна таблиця

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому турі "Зоря" здобула сенсаційний результат. Матч з АЕКом завершився розгромною перемогою українських футболістів (0:3).

У 1-му турі підопічні Віктора Скрипника розгромно програли "Лестеру" з рахунком 0:3, у другому поступилися португальській "Бразі" (1:2), а матч 3-го туру ЛЄ "Зоря" – АЕК завершився з рахунком 1:4