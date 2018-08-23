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Зоря - Лейпциг: відео онлайн-трансляція плей-офф Ліги Європи

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Луганська "Зоря" в першому матчі плей-офф Ліги Європи зустрінеться з німецьким "Лейпцигом". На полі стадіону "Славутич-Арена" у Запоріжжі підопічні Юрія Вернидуба приймуть представника Бундесліги у четвер, 23 серпня. Дивіться на OBOZREVATEL відео онлайн-трансляцію матчу Зоря - Лейпциг. Початок зустрічі - о 21:30.

Український клуб, як і у протистоянні з португальською "Брагою" на попередньому етапі турніру, вважається явним аутсайдером. Ставки на вихід "Зорі" у груповий етап Ліги Європи приймаються з коефіцієнтом 9,00. А на аналогічний успіх "Лейпцига" котирування дорівнюють показнику 1,05.

Плеєр з трансляцією матчу Зоря - Лейпциг з'явиться в цій новині за півгодини до стартового свистка арбітра.

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Ліга Європи. Плей-офф

Перший матч

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Бенуа Бастьєн (Франція)

"Зоря" (Луганськ, Україна) - "Лейпциг" (Німеччина) - 0:0

"Зоря" (орієнтовний склад): Махарадзе - Тимчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко - Сілас, Харатін - Караваєв, Ледньов, Хомченовський - Рафаель

"Лейпциг" (орієнтовний склад): Гулясі - Лаймер, Ільзанкер, Упамекано, Клостерманн - Форсберг, Демме, Мукьєле, Брума - Вернер, Поульсен

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Динамо Ігор Суркіс назвав важливу деталь успіху луганської "Зорі" у протистоянні з "Брагою" у третій кваліфікації Ліги Європи.

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Об'єкт
ФК Зоря
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