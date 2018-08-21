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Зоря - Лейпциг: прогноз букмекерів на плей-офф Ліги Європи

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Луганська "Зоря", на думку букмекерів, має примарні шанси на успіх в першому матчі плей-офф відбору Ліги Європи з німецьким "Лейпцигом". Команди вийдуть на поле стадіону "Славутич-Арена" в Запоріжжі у четвер, 23 серпня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - Лейпциг. Початок зустрічі - о 22:00.

Поставити на перемогу підопічних Юрія Вернидуба над представником Бундесліги можна з коефіцієнтом 5,00. Нічийний результат оцінюється котируванням 4,20. А показники на успіх "Лейпцига" досягають рівня 1,60. При цьому аналітики прогнозують, що гра вийде досить результативною. На те, що глядачі побачать не менше трьох голів, можна поставити з коефіцієнтом 1,70.

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Тема
Ліга Європи
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Об'єкти
ФК ЗоряФК Брага
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