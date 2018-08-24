Зоря - Лейпциг: огляд матчу плей-офф Ліги Європи

Луганська "Зоря" в першому матчі плей-офф Ліги Європи здійснила маленький подвиг, граючи з німецьким "Лейпцигом". Команда Юрія Вернидуба 75 хвилин змушена була грати в меншості, проте зуміла відстояти свої ворота, звівши зустріч до нічиєї - 0:0.

Український клуб в черговий раз продемонстрував свій знаменитий характер. Німці, які вважалися явним фаворитом пари, так і не змогли зламати оборону суперника. Вашій увазі найцікавіші моменти гри, яка пройшла в Запоріжжі.

Зоря Україна - РБ Лейпциг Німеччина 0:0 Зоря - Луїс Філіпе, Сваток, Вернидуб, Тимчик, Михайличенко, Харатін, Сілас, Ледньов, Караваєв, Хомченовський (Кабан, 59), Рафаел РАТАУ (Кочергін, 57).

РБ Лейпциг - Мвого, Орбан, Конате, Мукіеле (Форсберг, 62), Саракко, Лаймер, Ільзанкер, Демме, Брума, Вернер, Матеус Кунья (Поульсен, 72).

Попередження: Рафаел (29), Матеус Кунья (42), Саракко (68).

Вилучення: Ледньов (16).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб вийшив з себе під час матчу з "Лейпцигом".