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Зоря - Лейпциг: огляд матчу плей-офф Ліги Європи

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Луганська "Зоря" в першому матчі плей-офф Ліги Європи здійснила маленький подвиг, граючи з німецьким "Лейпцигом". Команда Юрія Вернидуба 75 хвилин змушена була грати в меншості, проте зуміла відстояти свої ворота, звівши зустріч до нічиєї - 0:0.

Український клуб в черговий раз продемонстрував свій знаменитий характер. Німці, які вважалися явним фаворитом пари, так і не змогли зламати оборону суперника. Вашій увазі найцікавіші моменти гри, яка пройшла в Запоріжжі.

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Зоря Україна - РБ Лейпциг Німеччина 0:0

Зоря - Луїс Філіпе, Сваток, Вернидуб, Тимчик, Михайличенко, Харатін, Сілас, Ледньов, Караваєв, Хомченовський (Кабан, 59), Рафаел РАТАУ (Кочергін, 57).
РБ Лейпциг - Мвого, Орбан, Конате, Мукіеле (Форсберг, 62), Саракко, Лаймер, Ільзанкер, Демме, Брума, Вернер, Матеус Кунья (Поульсен, 72).
Попередження: Рафаел (29), Матеус Кунья (42), Саракко (68).
Вилучення: Ледньов (16).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб вийшив з себе під час матчу з "Лейпцигом".

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Об'єкт
ФК Зоря
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