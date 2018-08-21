МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Зоря - Лейпциг: де дивитися плей-офф Ліги Європи

935Читати новину російською

Один з представників України в Лізі Європи луганська "Зоря" у четвер, 23 серпня проведе перший матч плей-офф відбору турніру. У Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" підопічні Юрія Вернидуба битимуться з німецьким "Лейпцигом". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - Лейпциг. Початок зустрічі - о 21:30.

Побачити пряму трансляцію із Запоріжжя можна буде в ефірі каналу 2+2. Український мовник також покаже гру у відповідь, яка відбудеться у Німеччині 30 серпня. Відзначимо, що "Лейпциг" вважається очевидним фаворитом дуелі з луганчанами. Ставки на вихід німців до групового турніру Ліги Європи приймаються з коефіцієнтом 1,05. А на українців - 9,00.

Новини
Відмовився брати участь: російський "Зеніт" влип у гучний скандал в Лізі Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський воротар луганської "Зорі" Луїс Феліпе передав привіт всім уболівальникам клубу, прокричавши в камеру "Слава Україні!".

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Об'єкт
ФК Зоря
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги