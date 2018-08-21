Зоря - Лейпциг: де дивитися плей-офф Ліги Європи

Один з представників України в Лізі Європи луганська "Зоря" у четвер, 23 серпня проведе перший матч плей-офф відбору турніру. У Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" підопічні Юрія Вернидуба битимуться з німецьким "Лейпцигом". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - Лейпциг. Початок зустрічі - о 21:30.

Побачити пряму трансляцію із Запоріжжя можна буде в ефірі каналу 2+2. Український мовник також покаже гру у відповідь, яка відбудеться у Німеччині 30 серпня. Відзначимо, що "Лейпциг" вважається очевидним фаворитом дуелі з луганчанами. Ставки на вихід німців до групового турніру Ліги Європи приймаються з коефіцієнтом 1,05. А на українців - 9,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський воротар луганської "Зорі" Луїс Феліпе передав привіт всім уболівальникам клубу, прокричавши в камеру "Слава Україні!".