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"Зоря" і "Маріуполь" дізналися своїх суперників в Лізі Європи

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Українські клуби "Маріуполь" і "Зоря" дізналися суперників в 3-му раунді відбору Ліги Європи.

За результатами жеребкування, що відбулося в Ньоні, "Маріуполь" зіграє з переможцем пари АЗ (Голландія) - "Хакен" (Швеція), а луганчани в разі виходу в третій раунд кваліфікації зустрінуться з найсильнішим з дуету ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).

"Маріуполь" стартує з 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи

"Маріуполь" стартує з 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи

прес-служба ФК "Маріуполь"

"Маріуполь" перший матч проведе вдома, а "Зоря", якщо проб'ється до наступного етапу, зіграє першу гру на виїзді.

Слід зазначити, що "Маріуполь" брав участь в жеребкуванні в статусі несіяного і в будь-якому випадку отримав би більш рейтингового опонента. Серед потенційних суперників "Маріуполя" значилися переможець пари "Вулверхемптон" (Англія) - "Крузейдерс" (Півн. Ірландія), переможець пари "Легія" (Польща) - КуПС (Фінляндія), переможець пари "Гент" (Бельгія) - "Віторул "(Румунія), переможець пари АЗ (Голландія) - "Хакен" (Швеція), а також данський" Мідтьюланн".

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник

прес-служба ФК "Зоря"

"Зоря", навпаки, мала сіяний статус. Правда, їй ще за підсумками двох матчів (25 липня і 1 серпня) потрібно пройти чорногорську "Будучность". Серед можливих суперників "Зорі" в 3-му раунді відбору були: "Трабзонспор" (Туреччина), переможець пари "Утрехт" (Голландія) - "Зрінськи" (Боснія), переможець пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія), переможець пари "Люцерн" (Швейцарія) - "Клаксвік" (Фарери), "Бней-Ієгуда" (Ізраїль), переможець пари "Гонвед" (Угорщина) - "Університатя" (Румунія).

Додамо, що матчі цього раунду відбудуться 8-го і 15 серпня.

"Олександрія" як бронзовий призер УПЛ отримала перепустку в груповий раунд Ліги Європи автоматично.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" напередодні дізналося свого суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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ФК Маріуполь ФК Зоря
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