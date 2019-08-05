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"Зоря" і "Маріуполь" дізналися суперників у плей-офф Ліги Європи

1.1т Читати матеріал російською

Українські клуби "Зоря" і "Маріуполь" дізналися потенційних суперників в раунді плей-офф Ліги Європи.

За результатами жеребкування, яке пройшло в Ньоні, стало відомо, що в разі проходу болгарського ЦСКА (Софія) в 3-му відбірковому раунді, "Зоря" зіграє з переможцем пари "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

"Зоря" і "Маріуполь" дізналися суперників у плей-офф Ліги Європи

ФК "Зоря"

"Маріуполь", якщо зуміє подолати в 3-му раунді відбору голландський АЗ, зіграє на етапі плей-офф з переможцем пари "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія).

"Зоря" і "Маріуполь" дізналися суперників у плей-офф Ліги Європи

ФК "Маріуполь"

Перші матчі відбудуться 22 серпня, а матчі-відповіді - 29 серпня.

Ліга Європи. Раунд плей-офф

"Люцерн" (Швейцарія) / "Еспаньол" (Іспанія) - ЦСКА Софія (Болгарія) / "Зоря" (УКРАЇНА)

"Маріуполь" (УКРАЇНА) / АЗ (Нідерланди) - "Антверпен" (Бельгія) / "Вікторія" (Чехія)

Додамо, що переможці раунду плей-офф отримують пропуск у груповий турнір Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свого потенційного суперника в раунді плей-офф Ліги чемпіонів дізнався віце-чемпіон України київське "Динамо".

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Місце
Швейцарія Ньон
Теги
ФК Зоря ФК Маріуполь
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