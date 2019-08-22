"Зоря" за дві хвилини драматично програла в Лізі Європи

Луганська "Зоря" в першому матчі плей-офф Ліги Європи в гостях програла іспанському "Еспаньйолу". Гра на стадіоні "Корнелья-Ель Прат" у Барселоні завершилася з рахунком 1:3.

Українські футболісти з перших хвилин не стали відсиджуватися в обороні і в дебюті зустрічі на рівних виглядали з 7-ю командою Іспанії. Підопічні Віктора Скрипника не боялися йти в атаку і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Дієго Лопеса.

Еспаньол - Зоря ФК Еспаньол

На 38-й хвилині "Зоря" організувала контратаку, яка завершилася голом. Луганчани перехопили пас Хаві Пуадо. Громов отримав м'яча на правому фланзі, прострілив у штрафну, Кабаєв п'ятою, не дивлячись, скинув на Кочергіна, а Владислав розстріляв воротаря.

Другий тайм почався зі справжнього штурму господарів. На 51-й хвилині китайський легіонер "Еспаньола" У Лей пробив у поперечину.

Еспаньол - Зоря ФК Еспаньол

Іспанці продовжували тиснути, раз по раз створюючи загрозу у нашому штрафному, і на 58-й хвилині Факундо Феррейра зрівняв рахунок. Хаві Пуадо пробивав по воротах, але м'яч потрапив у Тимчика і вийшов навіс на Факундо, який на дальній штанзі головою переправив м'яч у сітку.

Окрилені успіхом гравці з Барселони притиснули українців до воріт, на 74-й хвилині заробивши пенальті. Михайличенко зіграв рукою в своїй штрафній і Тобіас Штиллер впевнено вказав на точку. Естебана Гранеро потужно пробив із позначки, але Микита Шевченко впорався з ударом.

Це тільки розлютило господарів. З інтервалом у дві хвилини Хаві Пуадо і Матіас Варгас зробили рахунок 3:1.

Гра у відповідь, яка пройде 29 серпня в Запоріжжі, залишає небагато шансів українцям.

Еспаньол - Зоря ФК Еспаньол

"Еспаньол" Іспанія – "Зоря" Україна 0:1

Голи: 0:1 – 38 Кочергін, 1:1 – 58 Феррейра, 2:1 – 79 Хаві Лопес, 3:1 – 81 Варгас.

Еспаньол – Дієго Лопес, Дідак Віла (Санчес, 46), Льюїс Лопес, Хаві Лопес, Калера, Дардер, Ітурраспе (Рока, 20), У Лей, Гранеро, Пуадо (Варгас, 71), Феррейра.

Зоря – Шевченко, Михайличенко, Абу-Ханна (Білий, 79), Тимчик, Громов, Кочергін, Луньов (Юрченко, 64), Ледньов, Кабає, Іванисеня (Арвеладзе, 90), Чеберко.

Попередження: Феррейра (21), Абу-Ханна (24), Громов (45).

Нагадаємо, що в третьому кваліфікаційному турі ЛЄ український клуб пройшов болгарський ЦСКА. Перша гра на виїзді завершилася з рахунком 1:1. Другий матч підопічні Скрипника виграли - 1:0.

До цього "Зоря" вже пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучность" (3:1 і 1:0).

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