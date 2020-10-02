"Зоря" дізналася суперників у Лізі Європи

Михайло Морозов Футбол 14:41, 2.10.2020 Оновлено: 14:46, 2.10.2020

У п'ятницю, 2 жовтня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, в якому взяла участь луганська "Зоря".

Українська команда потрапила до квартету G, де зіграє з "Брагою", "Лестером" і АЕКом.

Розклад групового турніру ЛЄ виглядає наступним чином:

Тур 1: 22 жовтень

Тур 2: 29 жовтень

Тур 3: 5 листопад

Тур 4: 26 листопад

Тур 5: 3 грудень

Тур 6: 10 грудень

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в рамках якої своїх суперників дізналися донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

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