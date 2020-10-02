"Зоря" дізналася суперників у Лізі Європи
Луганський клуб напряму потрапив у груповий етап турніру завдяки третьому місцю в українській Прем'єр-лізі 2019/20
Востаннє "Зоря" грала в основній сітці Ліги Європи в сезоні 2017/18
Перший тур українська команда проведе 22 жовтня
У п'ятницю, 2 жовтня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, в якому взяла участь луганська "Зоря".
Українська команда потрапила до квартету G, де зіграє з "Брагою", "Лестером" і АЕКом.
Розклад групового турніру ЛЄ виглядає наступним чином:
Тур 1: 22 жовтень
Тур 2: 29 жовтень
Тур 3: 5 листопад
Тур 4: 26 листопад
Тур 5: 3 грудень
Тур 6: 10 грудень
Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в рамках якої своїх суперників дізналися донецький "Шахтар" і київське "Динамо".