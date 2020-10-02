"Зоря" дізналася суперників у Лізі Європи

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
4,8 т.

  • Луганський клуб напряму потрапив у груповий етап турніру завдяки третьому місцю в українській Прем'єр-лізі 2019/20

  • Востаннє "Зоря" грала в основній сітці Ліги Європи в сезоні 2017/18

  • Перший тур українська команда проведе 22 жовтня

Гравці 'Зорі'

У п'ятницю, 2 жовтня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, в якому взяла участь луганська "Зоря".

Українська команда потрапила до квартету G, де зіграє з "Брагою", "Лестером" і АЕКом.

Розклад групового турніру ЛЄ виглядає наступним чином:

Тур 1: 22 жовтень

Тур 2: 29 жовтень

Тур 3: 5 листопад

Тур 4: 26 листопад

Тур 5: 3 грудень

Тур 6: 10 грудень

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в рамках якої своїх суперників дізналися донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Ліга ЄвропиФК Зоря