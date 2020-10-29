"Зоря" зазнала другої поразки в Лізі Європи

Максим Іншаков Футбол 21:49, 29.10.2020 Оновлено: 22:35, 29.10.2020

Луганська "Зоря" у 2-му турі Ліги Європи програла вдома португальській "Бразі". Поєдинок у Запоріжжі на заповненій глядачами на 15% "Славутич Арені" завершився з рахунком 1:2

Усі ключові події в матчі відбулися в дебюті першого тайму. Уже на 11-й хвилині португальці забили два голи, забезпечивши собі потрібний результат.

Спершу Паулінью вийшов на крос із правого флангу й замкнув подачу в ближню дев'ятку, а потім Гайтан відзначився фантастичним ударом із льоту.

Після цього гра проходила в рівній боротьбі. Луганці багато атакували, багато били по воротах, створювали небезпечні моменти, але хоча б скоротити відставання так і не змогли.

Картина гри не змінилася і після перерви. Господарі намагалися часто використовувати фланги, прострілюючи в штрафну, але захист "Браги" справлявся з погрозами без видимих проблем.

Свій гол гравець "Зорі" забили на останній, 5-й доданій хвилині, за кілька секунд до фінального свистка.

У третьому турі українці 5 листопада візьмуть грецький АЕК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1-му турі підопічні Віктора Скрипника розгромно програли "Лестеру" з рахунком 0:3, а португальці з таким же рахунком перемогли АЕК.

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