"Зоря" – АЕК – 0-1: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи
Луганська "Зоря" в матчі третього туру групового турніру Ліги Європи приймає на своєму полі одного з лідерів грецької Суперліги АЕК.
Команда Віктора Скрипника грає з колективом із Салонік на полі стадіону "Славутич-Арена" в Запоріжжі. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Зоря – АЕК. Початок – о 22:00.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЗОРЯ – АЕК
Ліга Європи. 3-й тур
Група G
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Вільям Коллам (Шотландія)
"Зоря" (Луганськ, Україна) – АЕК (Салоніки, Греція) – 0:1
Гол: Танкович, 7
"Зоря": 30. Шевченко – 15. Вернидуб, 20. Абу Ханна, 7. Кочергін, 10. Хомченовський, 21. Іванисеня, 28. Громов, 97. Циганікс, 80. Юрченко, 8. Луньов, 22. Кабан
Запасні: 23. Василь, 5. Руфат, 45. Фаворов Д., 4. Цвек, 27. Назарин, 9. Перович, 50. Гринь, 90. Сайядманеш, 11. Гладкий
АЕК: 1. Цінтотас – 5. Неделчару, 22. Інсуа, 24. Сварнас, 88. Васілантонопулос, 19. Чигринський, 6. Крстічіч, 17. Танкович, 20. Манталос, 28. Шахов, 10. Лівайя
Запасні: 30. Атанасіадіс, 99. Теохаріс, 3. Лопеш, 26. Хнід, 15. Лаці, 25. Галанопулос, 44. Шабанаджовіч, 70. Ботос, 11. Ансаріфард, 52. Хрістопулос, 53. Махерас, 14. Албаніс
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60 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Вітаємо вас, дорогі друзі. Луганська "Зоря" сьогодні спробує здобути першу перемогу в нинішньому розіграші Ліги Європи.
50 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. На стадіон команди прибули.
30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Розминка йде. До речі, у греків Чигринський та Шахов в основі.
4 ХВИЛИНИ ДО МАТЧУ. Виходять гравці на поле.
МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ! Гості розіграли з центра поля.
2. Небезпечний простріл від Васілантонопулоса. Шевченко у грі.
5. Гра на зустрічних курсах у нас.
7. 0:1. Ось такий початок. Простріл від лицьової Танкович перетворює в гол з шести метрів.
10. Юрченко рукою зіграв.
12. У господарів поки взагалі ударів немає.
14. Танкович вивалився на Шевченка. Микита потягнув.
17. "Зоря" намагається атакувати.
19. Кабаєв тепер рукою грає в атаці.
21. Тисне "Зоря", але ударів немає взагалі.
23. Кочергін вище воріт пробив метрів з 14.
25. Кочергін з 18 метрів в руки воротарю.
27. Кочергін дуже активний зараз. Багато через нього грають.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" мінімально програло "Барселоні" в матчі Ліги чемпіонів, граючи без 12 футболістів.