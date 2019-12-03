Золотий м'яч-2019: як голосувала Україна

Український журналіст Ігор Лінник, який взяв участь у голосуванні за "Золотий м'яч"-2019 від нашої країни, віддав перше місце захиснику "Ліверпуля" Вірджілу ван Дейку.

Про це стало відомо після того, як видання Sport Witness опублікувало повні підсумки і розклади голосування за найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду.

Підсумки голосування за "Золотий м'яч"-2019

Підсумки голосування за "Золотий м'яч"-2019

Лінник, який представляє популярне видання "Футбольний клуб", назвав таку п'ятірку найкращих, на його думку, гравців року:

1. Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, "Ліверпуль")

2. Кріштіану Роналду (Португалія, "Ювентус")

3. Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")

4. Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона")

5. Андре тер Штеген (Німеччина, "Барселона").

Нагадаємо, Ліонель Мессі став володарем "Золотого м'яча" 2019 року, випередивши всього на сім очок Вірджіла ван Дейка.

Підсумки голосування за "Золотий м'яч"-2019

Підсумки голосування за "Золотий м'яч"-2019

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