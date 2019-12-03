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3 грудня • оновлено в 14:20
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"Золотий м'яч"-2019: організатори зганьбилися на тему Росії та України

3.7т
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Редактори сайту авторитетного французького журналу France Football назвали 20-річного українського голкіпера Андрія Луніна росіянином.

"Золотий м'яч"-2019: організатори зганьбилися на тему Росії та України

Неправильну національну приналежність вказали в матеріалі про найкращих молодих футболістів року за версією France Football. Голкіпер збірної України та іспанського "Вальядоліда" став п'ятим у списку претендентів на нагороду Kopa Trophy, яка вручалася в рамках урочистої церемонії "Золотий м'яч"-2019 у Парижі.

Зазначимо, що у 2019 році Лунін разом із молодіжною збірною України виграв чемпіонат світу U-20.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

PRESSE SPORTS

Володарем Kopa Trophy (така офіційна назва призу найкращому молодому футболісту) став захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт. До трійки також потрапили Джейдон Санчо ( "Боруссія" Дортмунд) і Жоау Фелікс ("Бенфіка" / "Атлетіко").

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі вшосте в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча".

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Читайте всі новини по темі "Золотий м'яч" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Золотий м'яч
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Франція
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Pooh Vini
Pooh Vini
Назвать украинца - русским ?! Олени! Позор!!!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
В миротворец их, гадов!!! Даешь бойкот всем соревнованиям!!!!
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Бухгалтер Борис, опохмелись
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Юг Руси
Юг Руси
Позорище и зрадище ))))))))))))))
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