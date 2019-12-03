"Золотий м'яч"-2019: організатори зганьбилися на тему Росії та України

Редактори сайту авторитетного французького журналу France Football назвали 20-річного українського голкіпера Андрія Луніна росіянином.

Неправильну національну приналежність вказали в матеріалі про найкращих молодих футболістів року за версією France Football. Голкіпер збірної України та іспанського "Вальядоліда" став п'ятим у списку претендентів на нагороду Kopa Trophy, яка вручалася в рамках урочистої церемонії "Золотий м'яч"-2019 у Парижі.

Зазначимо, що у 2019 році Лунін разом із молодіжною збірною України виграв чемпіонат світу U-20.

Андрій Лунін PRESSE SPORTS

Володарем Kopa Trophy (така офіційна назва призу найкращому молодому футболісту) став захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт. До трійки також потрапили Джейдон Санчо ( "Боруссія" Дортмунд) і Жоау Фелікс ("Бенфіка" / "Атлетіко").

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі вшосте в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча".

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