Золотий м'яч-2019: дивитися онлайн трансляцію церемонії вручення

У паризькому театрі "Шатле" у понеділок, 2 грудня, проходить церемонія вручення "Золотого м'яча" – найпрестижнішої індивідуальної футбольної премії.

Шоу, яке організовує авторитетне видання France Football, викликало неймовірний ажіотаж. На перемогу в голосуванні претендували 30 футболістів, проте напередодні старту організатори назвали імена тих, хто потрапив до топ-10.

"Золотий м'яч" France Football

Серед них: Аліссон (Бразилія, "Ліверпуль"), Роберт Левандовськи (Польща, "Баварія"), Ріяд Махрез (Алжир, "Манчестер Сіті"), Садіо Мане (Сенегал, "Ліверпуль"), Кільян Мбаппе (Франція, "ПСЖ"), Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"), Кріштіану Роналду (Португалія, "Ювентус"), Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль"), Бернарду Сілва (Португалія, "Манчестер Сіті"), Вірджіл ван Дейк (Голландія, "Ліверпуль").

Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію церемонії вручення Золотого м'яча-2019. Початок – о 21:30 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі встановив неймовірний рекорд у Лізі чемпіонів.

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