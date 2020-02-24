Зняв штани: в Африці тренера жорстко покарали за знущальне святкування перемоги

Тренер команди "М'ємбені" Мені Гамера з прем'єр-ліги Занзібару знущальним чином відсвяткував перемогу над колишнім клубом і був серйозно покараний федерацією.

Як повідомляє агентство FoxSports, наставника "М'ємбені" дискваліфікували на півроку й оштрафували на 200 доларів після того, як він підійшов до сектору з уболівальниками "Джангомбе" і почав танцювати, показувати непристойні жести, а в кінці свого виступу зняв штани.

Мені Гамера тренер "Мьембені"

"Вони відмовилися від мене і назвали мавпою. Сьогодні мавпа зняла свій одяг, і немає нічого, що б вони могли з цим вдіяти", – сказав на свій захист Гамера.

Відзначимо, що матч закінчився перемогою "М'ємбені" з рахунком 1 0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції футболіст отримав п'ятирічну дискваліфікацію за укус суперника за пеніс.

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