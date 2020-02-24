Головна Новини
24 лютого • оновлено в 17:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Зняв штани: в Африці тренера жорстко покарали за знущальне святкування перемоги

3.3т
Читати матеріал російською

Тренер команди "М'ємбені" Мені Гамера з прем'єр-ліги Занзібару знущальним чином відсвяткував перемогу над колишнім клубом і був серйозно покараний федерацією.

Як повідомляє агентство FoxSports, наставника "М'ємбені" дискваліфікували на півроку й оштрафували на 200 доларів після того, як він підійшов до сектору з уболівальниками "Джангомбе" і почав танцювати, показувати непристойні жести, а в кінці свого виступу зняв штани.

Мені Гамера тренер "Мьембені"

Мені Гамера тренер "Мьембені"

"Вони відмовилися від мене і назвали мавпою. Сьогодні мавпа зняла свій одяг, і немає нічого, що б вони могли з цим вдіяти", – сказав на свій захист Гамера.

Відзначимо, що матч закінчився перемогою "М'ємбені" з рахунком 1 0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції футболіст отримав п'ятирічну дискваліфікацію за укус суперника за пеніс.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Місце
Танзанія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
7
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
недалеко ушел от недостранцев
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Станислас Вавринка
VS
Фрэнсис Тиафо
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Алекс Де Минаур
VS
Миомич Кечманович
Победа Алекса Де Минаура с форой в -1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Томми Пол
VS
Маккензи Макдональд
Победа Томми Пола с форой в -3,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Кэмерон Норри
VS
Адриан Маннарино
Победа Кэмерона Норри с форой в +0,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Надаль
VS
Андухар
Победа Пабло с форой (+7)
1.712 Сделать ставку
Лутон
VS
Брентфорд
Тотал меньше 3-х голов
1.74 Сделать ставку
Барти
VS
Зигемунд
Победа Эшли с форой (-5,5)
2.01 Сделать ставку
Хаддерсфилд
VS
Бристоль
Гости не проиграют
1.69 Сделать ставку
Кудерметова
VS
Бенчич
Тотал больше 21-го гейма
1.805 Сделать ставку
Кар. Плишкова
VS
Пэра
Тотал больше 19,5 гейма
1.79 Сделать ставку