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28 жовтня • оновлено в 19:54
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"Знущаються!" Журналіст зійшов з розуму через матч "Динамо"

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Відомий український спортивний журналіст Ігор Циганик розкритикував організаторів Прем'єр-ліги.

Обурення ведучого програми "Профутбол" на каналі 2+2 викликав епізод в матчі "Динамо" – "Карпати", коли арбітр не побачив відвертої гри рукою з боку футболіста львівської команди.

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'Знущаються!' Журналіст зійшов з розуму через матч 'Динамо'

"Це 300% пенальті. М'яч летів у ворота, про що тут можна говорити? Футболіст зупиняє його рукою, це пенальті. Ховав руку захисник чи ні, це не має значення, м'яч летів у ворота. Якби він не зіграв рукою, м'яч залетів б в ворота. Я не розумію, про що в цій ситуації думав арбітр. У "Динамо" відібрали очки. Так, пенальті ще потрібно забити, але це одинадцятиметровий удар, його потрібно ставити. Це результативна помилка. У мене таке враження, що люди, які призначають арбітрів, просто знущаються над нами", – цитує Циганика "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" синхронно втратили очки в 12-му турі Прем'єр-ліги.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Ігор Циганик
Тег
ФК Динамо Київ
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Руденко Вован
Руденко Вован
Это уже третья игра,почти подряд где из за судей динамо теряет очки.это неспроста.
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