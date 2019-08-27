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Знову "Динамо": названі можливі клуби Хацкевича

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Ексголовний тренер "Динамо" Київ Олександр Хацкевич розглядає два варіанти для продовження кар'єри.

Як повідомляє "Динамомания" з посиланням на свої джерела, Хацкевич готовий знову очолити "Динамо", але цього разу мінське.

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

Нові власники білоруського клубу не дуже задоволені роботою нинішнього наставника Сергія Гуренка, оскільки команда вилетіла з Ліги Європи, а в національній першості йде 4-ю, відстаючи від лідера на 9 очок.

Гуренко може бути звільнений після матчу з "Німаном" 1 вересня.

Також Хацкевич – у пріоритеті у польській "Легії". Якщо команда вилетить з Ліги Європи від "Рейнджерс", нинішнього тренера можуть звільнити. У чемпіонаті країни варшавська команда йде 8-ю.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом зі своїм штабом був звільнений, а новим наставником віцечемпіонів України став Олексій Михайленко.

Пізніше в мережі були опубліковані деталі контракту Михайличенка з "Динамо".

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Особа
Олександр Хацкевич
Теги
ФК Динамо Мінськ Легія Варшава
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это дерьмо кому-то ещё интересно???
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