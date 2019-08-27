Знову "Динамо": названі можливі клуби Хацкевича

Ексголовний тренер "Динамо" Київ Олександр Хацкевич розглядає два варіанти для продовження кар'єри.

Як повідомляє "Динамомания" з посиланням на свої джерела, Хацкевич готовий знову очолити "Динамо", але цього разу мінське.

Олександр Хацкевич

Нові власники білоруського клубу не дуже задоволені роботою нинішнього наставника Сергія Гуренка, оскільки команда вилетіла з Ліги Європи, а в національній першості йде 4-ю, відстаючи від лідера на 9 очок.

Гуренко може бути звільнений після матчу з "Німаном" 1 вересня.

Також Хацкевич – у пріоритеті у польській "Легії". Якщо команда вилетить з Ліги Європи від "Рейнджерс", нинішнього тренера можуть звільнити. У чемпіонаті країни варшавська команда йде 8-ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом зі своїм штабом був звільнений, а новим наставником віцечемпіонів України став Олексій Михайленко.

Пізніше в мережі були опубліковані деталі контракту Михайличенка з "Динамо".

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