МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Знищили, облили брудом": капітан "Динамо" образився на вболівальників після 0:5 від "Челсі"

1.6тЧитати матеріал російською

Капітан київського "Динамо " Віктор Циганков висловив обурення реакцією вболівальників на виліт команди з Ліги Європи від "Челсі".

Коментуючи поразку на НСК "Олімпійський" із рахунком 0:5, лідер "біло-синіх" закликав фанів підтримати молоду команду киян.

Новини
Офіційно: бразильський зрадник "Динамо" став українцем

Викто Циганков (зліва)

Викто Циганков (зліва)

ФК "Динамо" Київ

"Таку гру, як із "Челсі", хочеться швидше забути. У нас не так багато команд грають у єврокубках, тому дуже шкода, що багато людей у країні замість того, щоб підтримувати нашу команду, яка досить молода, нас просто "знищили" – це найнеприємніше. Дуже легко усією країною облити нас брудом", – цитує Циганкова прес-служба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко висловився про відставку Олександра Хацкевича після вильоту команди з Ліги Європи. Бос "біло-синіх" також розповів про санкції до команди через 0:5 від "Челсі".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Кубок Європи ФІБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Кубок Європи ФІБАДинамо - Челсі
Особа
Віктор Циганков
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки