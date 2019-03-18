"Знищили, облили брудом": капітан "Динамо" образився на вболівальників після 0:5 від "Челсі"

Капітан київського "Динамо " Віктор Циганков висловив обурення реакцією вболівальників на виліт команди з Ліги Європи від "Челсі".

Коментуючи поразку на НСК "Олімпійський" із рахунком 0:5, лідер "біло-синіх" закликав фанів підтримати молоду команду киян.

Викто Циганков (зліва) ФК "Динамо" Київ

"Таку гру, як із "Челсі", хочеться швидше забути. У нас не так багато команд грають у єврокубках, тому дуже шкода, що багато людей у країні замість того, щоб підтримувати нашу команду, яка досить молода, нас просто "знищили" – це найнеприємніше. Дуже легко усією країною облити нас брудом", – цитує Циганкова прес-служба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко висловився про відставку Олександра Хацкевича після вильоту команди з Ліги Європи. Бос "біло-синіх" також розповів про санкції до команди через 0:5 від "Челсі".

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