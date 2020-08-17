Знімаю капелюха перед "Шахтарем", – тренер "Інтера"

Головний тренер міланського "Інтера" Антоніо Конте похвалив "Шахтар" і менеджмент донецького клубу перед півфіналом Ліги Європи.

""Шахтар" є дуже талановитою командою. Протягом довгого часу "гірники" змінюють гравців і тренерів, але завжди вміло перебудовуються і продовжують показувати високий рівень гри. Я знімаю капелюха перед "Шахтарем" і директорами команди за те, що у них відмінно виходить знаходити талановитих футболістів. Клуб ефективно використовує свої сильні сторони і проповідує власний стиль гри", – цитує слова Конте видання Football-Italia.

Він також зазначив, що "гірники" є найсильнішою командою на шляху "Інтера" до вирішального матчу Ліги Європи.

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок між клубами відбудеться в понеділок, 17 серпня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Раніше букмекери назвали фаворита цього протистояння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, з ким зіграє "Шахтар" у фіналі Ліги Європи, якщо здобуде перемогу над італійською командою.

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