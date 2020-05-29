Відомий гравець "Динамо" Калитвинцев відповів Володимиру Соловйову
Знаменитий футболіст збірної України Юрій Калитвинцев відповів російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який облив його брудом під час роботи наставником "Динамо" (Москва).
Тоді журналіст заявив, що не буде вболівати за "біло-синіх" поки його тренує "укропатріот і махровий русофоб, у якого синок на Майдані стрибав".
"Про цю людину я зовсім нічого говорити не буду. Те, що він говорив, я не читав. Я був повністю захоплений тренувальним процесом і задачами команди. Коли друзі мені дзвонили і питали, чи читав я це, чув або бачив, я говорив: "Будь ласка, навіть не розповідайте. Риторику я розумію. Я не хочу відволікатися". Прочитавши, мені, можливо, захотілося б відповісти. Я не бачив у цьому сенсу. На сьогодні я не хочу робити цій людині рекламу. Він і так розрекламований. Він скрізь: і по телевізору, і в YouTube. Його робота – це його язик", – сказав Калитвинцев в ефірі Вацко Live.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний коментатор Василь Уткін викликав Володимира Соловйова на баттл після суперечки в соціальній мережі Twitter.