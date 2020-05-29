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29 травня • оновлено в 21:39
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Відомий гравець "Динамо" Калитвинцев відповів Володимиру Соловйову

5.6т
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Знаменитий футболіст збірної України Юрій Калитвинцев відповів російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який облив його брудом під час роботи наставником "Динамо" (Москва).

Тоді журналіст заявив, що не буде вболівати за "біло-синіх" поки його тренує "укропатріот і махровий русофоб, у якого синок на Майдані стрибав".

Юрій Калитвинцев

Юрій Калитвинцев

ФК "Динамо" (Москва)

"Про цю людину я зовсім нічого говорити не буду. Те, що він говорив, я не читав. Я був повністю захоплений тренувальним процесом і задачами команди. Коли друзі мені дзвонили і питали, чи читав я це, чув або бачив, я говорив: "Будь ласка, навіть не розповідайте. Риторику я розумію. Я не хочу відволікатися". Прочитавши, мені, можливо, захотілося б відповісти. Я не бачив у цьому сенсу. На сьогодні я не хочу робити цій людині рекламу. Він і так розрекламований. Він скрізь: і по телевізору, і в YouTube. Його робота – це його язик", – сказав Калитвинцев в ефірі Вацко Live.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний коментатор Василь Уткін викликав Володимира Соловйова на баттл після суперечки в соціальній мережі Twitter.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Соловйов Юрій Калитвинцев
Тег
ФК Динамо Київ
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