Знаменитому клубу дозволили випустити футболістів, якi зараженi COVID-19

Максим Іншаков Футбол 20:58, 15.09.2020 Оновлено: 21:00, 15.09.2020

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) дозволила аргентинському клубу "Бока Хуніорс" випустити на поле проти парагвайського "Лібертада" у Кубку Лібертадорес заражених на коронавірус футболістів.

КОНМЕБОЛ і комісія організації з охорони здоров'я пояснила рішення тим, що інфіковані гравці переносять вірус безсимптомно. В "Лібертадi" жорстко засудили подію.

"Ясно, що повинні бути застосовані початкові правила – той, хто здав позитивний тест, не може грати. Заражені іноземці приїдуть і вийдуть на поле? Ми всі божеволіємо", – цитує Євроспорт президента "Лібертада" Рубіна ді Торі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з лідерів "Зорі" Дмитро Хомченовський заразився на коронавірус перед матчем третього туру української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря", який запланований на 20 вересня.

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