Знаменитий український тренер розповів, чому не поїде працювати в Росію

Український тренер "Астани" Роман Григорчук заявив, що принципово не поїде працювати в чемпіонаті Росії через війну на Донбасі.

"Раніше, наприклад, коли я працював у Латвії, я дуже хотів у чемпіонат Росії. Дуже хотів, зізнаюся. Вважав, що це сильний чемпіонат. Через деякий час і після відповідних подій у нас, у мене цих варіантів з'явилося чимало. Але це був уже такий час, коли це стало неможливо. Зараз я не можу працювати в Росії. Ми не можемо про це навіть говорити, це неможливо", – заявив 54-річний фахівець в інтерв'ю YouTube-каналу ТаТоТаке.

"У мене не було з топ-клубів пропозицій, щоб ви не думали. Але було як мінімум 5. "Амкар", зокрема, точно, але інші я не хотів би називати", – уточнив Григорчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Григорчук, який з "Астаною" сенсаційно обіграв "Манчестер Юнайтед" у Лізі Європи, заявив, що без роздумів прийняв би пропозицію очолити київське "Динамо".

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