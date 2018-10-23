МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Знаменитий український тренер може очолити московський "Спартак"

3.4тЧитати матеріал російською

Знаменитий український фахівець Віктор Скрипник, який нині очолює латвійський футбольний клуб "Рига", є одним із кандидатів на пост головного тренера московського "Спартака".

Віктор Скрипник

Віктор Скрипник

"23 жовтня відбудеться зустріч представників Скрипника із керівництвом" червоно-білих". Але 48-річний тренер не буде присутній на зустрічі. У нього на наступний день — матч проти "Вентспілса" у фіналі Кубка Латвії", — написав у себе в Twitter відомий журналіст Михайло Моссаковський.

"Рига" у чемпіонаті країни не програє у 19 матчах поспіль і претендує на завоювання одразу двох трофеїв. Команда Скрипника займає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи "Вентспілс" на 7 очок.

Новини
"Ти ла*но!" Футболіста збірної Росії зацькували за ганебний вчинок із тренером "Спартака"

Нагадаємо, що напередодні "Спартак" відправив у відставку головного тренера Массімо Карреру. Зараз виконуючим обов'язки наставника є екс-тренер збірної України.

Особа
Віктор Скрипник
Місце
Росія
Об'єкт
Спартак Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
4
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги