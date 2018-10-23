Знаменитий український тренер може очолити московський "Спартак"

Знаменитий український фахівець Віктор Скрипник, який нині очолює латвійський футбольний клуб "Рига", є одним із кандидатів на пост головного тренера московського "Спартака".

Віктор Скрипник

"23 жовтня відбудеться зустріч представників Скрипника із керівництвом" червоно-білих". Але 48-річний тренер не буде присутній на зустрічі. У нього на наступний день — матч проти "Вентспілса" у фіналі Кубка Латвії", — написав у себе в Twitter відомий журналіст Михайло Моссаковський.

Зустріч представників Віктора Скрипника з керівництвом "Спартака" призначена вже на сьогодні. Тренер у Латвії. Завтра у нього — фінал Кубка країни. У найближчі 3 дні Скрипник із ФК "Рига" може взяти 2 трофеї.

Зараз у нього — 19 ігор поспіль без поразок у Чемпіонаті Латвії. — Михайло Моссаковський (@mossakovskiy) 23 жовтня 2018 р.

"Рига" у чемпіонаті країни не програє у 19 матчах поспіль і претендує на завоювання одразу двох трофеїв. Команда Скрипника займає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи "Вентспілс" на 7 очок.

Нагадаємо, що напередодні "Спартак" відправив у відставку головного тренера Массімо Карреру. Зараз виконуючим обов'язки наставника є екс-тренер збірної України.