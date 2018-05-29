Знаменитий український стадіон продається з аукціону

Стадіон "Чорноморець" в Одесі, що вміщає 34164 вболівальника, виставлений на аукціон, в ході якого буде продано майно ПАТ "Імексбанк". Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, стартова ціна лота починається з одного мільярда гривень (1 139 895 000,00).

Торги стартують 31 травня. Крім футбольного поля стадіонний комплекс одеського клубу має на своїй території готель, музей, клубний магазин, фітнес-клуб і приміщення, які здавалися під офіс.

Нагадаємо, що домашній стадіон одеського "Чорноморця", який переживає серйозні фінансові труднощі, ще в березні 2015 року потрапив в заставу Національному банку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 травня 2018 року фанати "Чорноморця" напали на головного тренера команди Костянтина Фролова після поразки в перехідному матчі за право виступати в Прем'єр-лізi.