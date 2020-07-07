Знаменитий український футболіст зло пожартував над дружиною. Відео

Максим Богданов Футбол 23:19, 7.07.2020 Оновлено: 23:37, 7.07.2020

Український півзахисник угорського "Ференцвароша" Ігор Харатін налякав свою дружину Карину під час відпочинку на курорті в турецькому Белеку.

25-річний ексгравець молодіжної збірної України дочекався, поки його кохана задрімає в шезлонгу, непомітно підкрався, і з розгону стрибнув у басейн.

Від несподіванки дівчина різко підскочила зі свого місця.

"Життя – біль", – підписав ролик футболіст. У коментарях користувачі пожартували, що тепер Ігор став холостяком.

Instagram Ігоря Харатін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Харатін продемонстрував відмінну техніку, яка була високо оцінена пiдписниками відомого футбольного Instagram-профілю.

Ролик, опублікований на каналі 433, набрав пів мільйона переглядів за пів години.

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