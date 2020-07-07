Знаменитий український футболіст зло пожартував над дружиною. Відео
Український півзахисник угорського "Ференцвароша" Ігор Харатін налякав свою дружину Карину під час відпочинку на курорті в турецькому Белеку.
25-річний ексгравець молодіжної збірної України дочекався, поки його кохана задрімає в шезлонгу, непомітно підкрався, і з розгону стрибнув у басейн.
Від несподіванки дівчина різко підскочила зі свого місця.
"Життя – біль", – підписав ролик футболіст. У коментарях користувачі пожартували, що тепер Ігор став холостяком.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Харатін продемонстрував відмінну техніку, яка була високо оцінена пiдписниками відомого футбольного Instagram-профілю.
Ролик, опублікований на каналі 433, набрав пів мільйона переглядів за пів години.