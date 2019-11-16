Знаменитий тренер отримав лист з погрозами і кулею

Головний тренер міланського футбольного клубу "Інтер" Антоніо Конте отримав анонімного листа з погрозами і кулею.

Як повідомляє Corriere della sera, поліція вже почала розслідування і пообіцяла фахівцю надати охорону біля його будинку і тренувальної бази "Інтера". Влада серйозно поставилися до цього інциденту, так як в Італії це популярний спосіб залякування політиків і відомих людей.

Proiettile in busta a Conte: decisa la vigilanza per il tecnico dell'Inter https://t.co/lSIQ4oPfuT - Corriere della Sera (@Corriere) November 16, 2019

У той же час на думку видання, відправлене тренеру лист - це всього лише розіграш, незважаючи на те, що Конте ворогує з фанатами "Ювентуса" – ті не пробачили ексгравцеві і тренеру перехід в стан принципового суперника.

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