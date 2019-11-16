Головна Новини
16 листопада • оновлено в 11:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Знаменитий тренер отримав лист з погрозами і кулею

2.1т
Читати матеріал російською

Головний тренер міланського футбольного клубу "Інтер" Антоніо Конте отримав анонімного листа з погрозами і кулею.

Як повідомляє Corriere della sera, поліція вже почала розслідування і пообіцяла фахівцю надати охорону біля його будинку і тренувальної бази "Інтера". Влада серйозно поставилися до цього інциденту, так як в Італії це популярний спосіб залякування політиків і відомих людей.

У той же час на думку видання, відправлене тренеру лист - це всього лише розіграш, незважаючи на те, що Конте ворогує з фанатами "Ювентуса" – ті не пробачили ексгравцеві і тренеру перехід в стан принципового суперника.

Новини
Ультрас розчавили на смерть уболівальника чужої команди

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 12-му турі чемпіонату Німеччини з футболу на матчі "Фрайбург" - "Айнтрахт" захисник гостей Давида Абрахама навмисно збив наставника суперників Крістіана Штрайха з ніг.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Італія Мілан
Тег
ФК Інтер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги